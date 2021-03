[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 고영구 광주지방법원장이 제29대 광주광역시선거관리위원장에 선출됐다.

고 신임 위원장은 사법연수원 20기로 대법원 재판연구관과 서울 동부지법 부장판사, 의정부지법 고양지원장, 광주가정법원장 등을 역임하고 현재 광주지방법원장으로 재직하고 있다.

고 위원장은 “내년 실시하는 대통령선거와 동시지방선거를 철저히 준비해 공정선거를 구현하고, 온 국민이 화합하는 아름다운 선거문화가 꽃피울 수 있도록 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

