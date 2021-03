LF 헤지스·닥스 레이디스, 패션 유튜버와 이색 협업 마케팅 전개

[아시아경제 이승진 기자] 생활문화기업 LF의 여성복 브랜드 ‘헤지스 레이디스’와 ‘닥스 레이디스’가 인기 패션 크리에이터들과 함께 이색 유튜브 마케팅을 전개한다고 9일 밝혔다.

헤지스 레이디스는 패션 유튜버 ‘보라끌레르’와 닥스레이디스는 스타일리스트 겸 패션 유튜버인 ‘옆집언니 최실장’과 함께한 유튜브 영상을 통해 올 봄 시즌 새로운 주력 제품과 패션 트렌드를 선보인다.

‘보라끌레르’는 약 31만6000여명의 구독자를 지닌 국내 대표 패션 유튜버다. 디자이너 출신으로 패션에 대한 전문적인 지식을 바탕으로 소재 분석, 스타일링 팁, 패션 트렌드 흐름까지 다양한 볼거리를 제공하고 있다. 헤지스 레이디스와의 협업 마케팅 영상은 지난 3월 4일 보라끌레르의 유튜브 계정을 통해 공개되었으며 하루 만에 7만 뷰를 돌파했다.

닥스 레이디스와 협업한 유튜버 ‘옆집언니 최실장’은 구독자 29만6000여명을 보유한 유명 크리에이터다. 체형별 스타일링부터 최신 패션 트렌드, 코디 맛집 쇼핑몰까지 실패 없는 쇼핑을 위한 다양한 정보를 제공하고 있다. 닥스 레이디스와 함께한 이번 유튜브 영상은 지난 3월 5일 옆집언니 최실장의 유튜브 계정을 통해 공개되었으며 하루 만에 5만뷰를 돌파했다.

한편, 헤지스 레이디스와 닥스 레이디스는 유명 패션 유튜버와 협업을 기념해 온오프라인에서 다양한 이벤트를 실시한다. 헤지스 레이디스는 3월 18일까지 보라끌레르가 직접 착용한 전 제품을 대상으로 LF몰 및 모든 제휴몰과 오프라인 매장에서 10% 할인 혜택을 제공하며, 보라끌레르 유튜브 채널에서는 3월 10일까지 댓글 경품 이벤트를 진행한다.

닥스 레이디스는 3월 31일까지 LF몰과 오프라인 매장에서 유튜버 옆집언니 최실장이 착용한 전 제품에 대해 10% 할인 이벤트를 진행하며, 옆집언니 최실장 유튜브 채널을 통해서는 3월 12일까지 댓글 경품 이벤트를 진행한다.

