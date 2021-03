홍콩서 시노백 백신 접종 후 세번째 사망자 발생..."부검 진행될 예정"

[아시아경제 이현우 기자] 홍콩에서 중국 시노백이 개발한 코로나19 백신 접종이 시작된 이후 세번째 사망자가 발생했다. 홍콩에서는 시노백 백신에 대한 불신이 커지면서 접종자 수가 급격히 줄고 있는 것으로 알려졌다.

8일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 지난 3일 시노백 백신을 접종받았던 71세의 남성이 접종 후 상태가 악화돼 7일 밤 입원했으나 이날 오전 사망했다고 소식통을 인용해 보도했다. 사망한 남성의 기저질환 등 병력에 관해서는 아직 알려진 바가 없으며 부검이 진행될 예정이다.

홍콩 RTHK방송은 정부가 사망자와 백신 접종의 상관관계를 조사 중이라고 밝히고 있음에도 시노백 백신 접종 후 사망자가 잇따르면서 시노백 백신 접종자 수가 줄어들었다고 전했다. RTHK에 따르면 지난 7일 시노백 접종자 수는 약 8100명으로 이는 전날대비 4분의 1 이상 줄어든 수치로 알려졌다. 이에 대비해 독일 화이자-바이오엔테크 백신 접종자수는 접종 첫날인 6일 300명에서 7일 약 900명으로 늘어났다.

앞서 홍콩에서는 시노백 백신을 맞은 63세 남성과 55세 여성이 접종 후 사망했다. 두 사람 모두 만성질환을 앓고 있었던 것으로 알려졌으며 홍콩 보건당국은 이중 63세 남성의 사인이 백신 접종과 상관이 없다고 발표한 바 있다.

