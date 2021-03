"존리도 재능기부"…중기부, 소상공인 온라인 교육 확대

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 지난해 시범 실시했던 ‘소상공인 온라인 실시간 교육’을 확대 운영한다고 9일 밝혔다.

소상공인 온라인 실시간 교육은 매주 정기적으로 소상공인을 위한 다양한 교육 과정을 마련해 비대면으로 제공하는 사업이다. 소상공인의 상시 학습을 지원하는 온라인 교육 플랫폼 ‘소상공인 지식배움터’를 활용한다.

기존 소상공인 교육은 대면·집체형 교육을 중심으로 이뤄졌다. 하지만 지난해 코로나19로 교육이 수시로 중단·지연돼 정상적으로 운영되지 못했다는 게 중기부의 설명이다.

이에 지난해 하반기부터 대면 위주의 기존 교육 방식을 개선해 비대면 강의를 촬영하고 소상공인 지식배움터와 유튜브 채널을 통해 실시간 강의를 송출하는 방식을 도입했다.

중기부는 올해부터 소상공인 온라인 교육 활성화를 위해 교육과정을 확대 개편해 운영할 계획이다. 우선 기존 교육과정의 업종·대상·수준을 소상공인 수요에 맞춰 세분화한다. 기존 교육 채널도 6개에서 2배 이상 확대한다.

소상공인 지식배움터에 접수된 희망 강의 수요 중 추천수가 많은 주제는 신규 교육과정 개설에 반영한다. 5월 종합소득세 신고 시기 등에 맞춰 3~4월에는 소상공인이 알아야 할 세무 상식과 노하우 관련 교육도 집중 편성한다.

명사 초청 특강도 있다. 10일에는 ‘동학 개미 운동’의 선구자로 불리는 존리 메리츠자산운용 대표가 재능기부로 참여한다. 존리 대표는 소상공인들을 위한 자산관리 전략 등을 소개한다.

중기부는 향후 서울 외에 지역 소재 디지털교육장 등으로 실시간 교육을 송출하는 거점을 확대할 계획이다. 온·오프라인 혼합형 실시간 교육도 도입한다. 지역에서 접하기 힘든 명사와 함께하는 오프라인 교육이 병행되는 교육방식이다.

