속보[아시아경제 이춘희 기자] 코로나19 예방접종피해조사반이 지난 6일까지 신고된 총 8건의 코로나19 백신 접종 후 사망 사례에 대해 "예방접종 후 이상반응과 사망과의 인과성이 인정되기 어렵다"고 8일 잠정 판단했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr