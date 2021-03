기관·외국인 동반 매도…코스피 오후 들어 하락 폭 확대

[아시아경제 이민지 기자] 외국인과 기관의 매도 규모가 커지면서 코스피가 오후 들어 하락폭을 키우고 있다.

8일 오후 1시 51분 코스피는 전 거래일 대비 0.74%(23.73포인트) 하락한 3003.53을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.19%(5.73포인트) 오른 3031.99로 장을 시작해 하락 폭을 확대하고 있다.

투자자 동향을 보면 개인 홀로 4781억원어치 주식을 샀고, 기관과 외국인은 각각 4337억원, 469억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목을 보면 대부분 하락했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 81,700 전일대비 400 등락률 -0.49% 거래량 13,138,730 전일가 82,100 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 "차이 인정하고 포용해야"…삼성 女임직원들이 말하는 '다양성'“삼성전자”에 이어 “SK하이닉스” 잘 나가는 이유! 딱! 말씀드립니다!“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 는 0.24% 내린 8만1900원을 기록했고, SK하이닉스(-2.14%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 893,000 전일대비 11,000 등락률 -1.22% 거래량 221,502 전일가 904,000 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 LG화학, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.0% 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close (-1.22%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 699,000 전일대비 20,000 등락률 -2.78% 거래량 81,748 전일가 719,000 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피 3000은 지켰다.. 美금리부담과 中경제성장에 출렁코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직" close (-2.64%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 459,500 전일대비 11,500 등락률 -2.44% 거래량 465,665 전일가 471,000 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지카카오, 최근 5일 개인 118만 3076주 순매수... 주가 46만 9500원(-0.32%)외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발 close (-2.23%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 292,500 전일대비 9,000 등락률 -2.99% 거래량 415,440 전일가 301,500 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 3월 최대 IPO 제2의 SK바이오팜! 관련 주 급등테마! 지금 잡아야 오릅니다.셀트리온, 이시간 주가 -2.32%.... 최근 5일 외국인 39만 3741주 순매도외국인, 3주 연속 '팔자'…반도체 가장 많이 팔아 close (-2.49%) 등도 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 1.21%(11.17포인트) 하락한 921.31을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.19%(1.71포인트) 오른 925.19로 장을 시작했지만 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 개인 홀로 2377억원어치 주식을 샀고 기관과 외국인은 각각 376억원, 1861억원어치 주식을 팔았다.

코스닥시장에서도 시가총액 상위종목을 보면 대부분 하락했다. 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 125,300 전일대비 3,900 등락률 -3.02% 거래량 572,656 전일가 129,200 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지美 FDA 승인입니다!! 3월 가장 기대되는 ‘이 종목’!! 수익률 고공행진!!코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월 close (-2.71%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 76,100 전일대비 3,900 등락률 -4.88% 거래량 1,122,290 전일가 80,000 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 에이치엘비, 투자자 검색 급증... 주가 7만 5900원(-5.12%)다음주 확인하세요!! 주목해야 할 “러시아 백신” 관련주! 대량생산 계약체결!코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월 close (-4.62%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 285,500 전일대비 7,500 등락률 -2.56% 거래량 25,606 전일가 293,000 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지외국인·기관 동반 매도에도 코스피 상승 출발코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월 close (-2.29%), 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 50,500 전일대비 400 등락률 -0.79% 거래량 330,057 전일가 50,900 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 외국인 순매수 전환…오전 코스피 상승세 유지코스피 3000 대결.. 리커창 vs. 파월작년 '대박' 공모주들, 올해는 내리막길 close (-0.39%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 121,900 전일대비 5,900 등락률 -4.62% 거래량 177,132 전일가 127,800 2021.03.08 14:17 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 기관 사자에 1%대 상승 마감..."유의미한 매수세는 아직"코스피 상승폭 확대...기관 사자에 '3070선' 근접코스피, 보합권 등락 반복..."적극적 매매보다 관망 전략 유효" close (-4.54%) 등도 내렸다.

서상영 키움증권 연구원은 “장중 1% 가까이 상승세를 보이기도 했지만 중국 증시가 낙폭을 확대하면서 하락 폭을 키웠다”며 “철강, 은행, 보험업종이 상승하고 있지만, 의약품, 비금속광물 업종은 약세를 보이고 있다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr