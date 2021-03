113주년 3.8 세계 여성의 날인 8일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 페미니즘당 창당모임과 정치하는엄마들 회원들이 기자회견을 열고 여성 자살 방지 대책 마련 등을 촉구하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.