SK텔레콤, 코로나19 타격 예술가 지원…ESG 경영 일환

을지로 본사·대전 둔산 사옥 내

미디어월에 예술 작품 옮겨

이달 'V컬러링' 콘텐츠로도 제공

[아시아경제 차민영 기자] SK텔레콤이 코로나19 장기화로 어려움을 겪는 예술 작가들을 지원한다.

SK텔레콤은 서울 중구 을지로 본사와 대전서구 문정로 둔산 사옥의 미디어 월을 활용해 예술 작가들의 작품을 전시한다고 7일 밝혔다.

이달에는 발달장애인 예술가들의 활동을 지원하는 사회적 기업 ‘디스에이블드’ 소속 양시영 작가(22, 발달장애 2급) 작품 총 16점이 미디어 아트로 재탄생해 전시된다. 양 작가는 다양한 소재를 얇은 화선지에 동양화 물감을 사용해 표현한다.

SK텔레콤은 그림, 행위예술 등 다양한 형식의 예술 작품을 관람객이 보다 생동감 있게 관람할 수 있도록 애니메이션과 음악 등을 넣은 미디어 아트 형태로 제작해 사옥 내·외부에 설치된 미디어 월에서 전시한다.

전시는 매일 오전 6시부터 오후 9시까지 연중 상시로 진행되며 별도 관람료는 없다. 단, 사회적 거리두기 단계에 따라 방문객의 사옥 입장이 제한될 수 있어 외부 미디어 월 관람만 가능할 수 있다.

작품은 신진 작가, 발달 장애 작가, 사회적 기업 소속 작가 등의 작품을 중심으로 예술 분야 사회적 기업들에게 추천받아 매월 선정한다. 이달 말부터는 전시한 미디어 아트를 ‘V컬러링’ 콘텐츠로 제공해 일반 고객들이 다운로드할 수 있도록 지원하며 수익 전액은 작가에게 제공된다.

이번 프로젝트는 코로나19 장기화로 전시 기회가 줄어든 예술 작가들에게 작품 홍보와 수익 창출기회를 제공하기 위해 기획됐다. 일상의 공간에 ESG(환경·사회·기업구조) 가치를 더한다는 의미도 있다.

송광현 SK텔레콤 디지털커뮤니케이션실장은 “따뜻함과 행복을 주제로 다양한 작품을 전시해 코로나19에 지친 작가와 방문객들에게 응원을 전하고 싶다”며 “앞으로도 다양한 커뮤니케이션 활동에 ESG 가치를 더할 것”이라고 밝혔다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr