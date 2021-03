서울 성북구 아파트서 화재…연기흡입 주민 등 9명 병원 이송

'가스 폭발' 원인으로 추정

[아시아경제 김지희 기자] 6일 오전 7시45분께 서울 성북구 정릉동의 15층 아파트에서 불이 나 2시간여 만에 꺼졌다. 이번 화재는 아파트 6층에서 시작돼 7층까지 번졌다.

이날 사고로 화재가 발생한 세대에 살던 남성 A(73)씨를 포함해 이웃세대 주민 등 총 9명이 구조돼 병원으로 이송됐다. A씨는 2도 화상을 입고 의식이 저하된 상태로 병원으로 옮겨졌다. 다른 주민들은 연기흡입·허리 통증 등의 부상을 입은 것으로 알려졌다.

경찰과 소방당국은 가스 폭발로 화재가 발생한 것으로 보고 정확한 피해 규모와 화재 원인을 조사하고 있다.

화재로 인해 아파트가 정전되면서 주민 6명이 엘리베이터 안에 갇혔으나 소방당국에 구조됐다. 이밖에 주민 29명은 스스로 대피했다.

화재가 발생한 아파트는 지어진 지 약 15년이 된 임대아파트다. 구청 측은 이재민 45명을 위한 임시 거처를 마련 중이다.

