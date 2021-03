진주시, 종합사회복지관 상반기 프로그램 개강 … 온라인 수업 병행

복지관 4개소에서 68개 과목에 1100여명 참여



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시종합사회복지관은 8일부터 복지관 4개소(본관, 상형분관, 상락원, 청락원)에서 2021년 프로그램을 개강한다고 5일 밝혔다.

60세 이상 어르신들의 건강한 여가생활 지원을 위해 68개 교육·취미·여가 프로그램에 1183명의 수강생이 참여할 예정이다. 복지관별로는 본관 12과목 198명, 상평 분관 20과목 331명, 상락원 11과목 136명, 청락원 25과목 518명 등이다.

올해는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염 예방을 위해 수강 인원은 20명 이내로 제한된다. 강의식 수업(한글, 영어 등)과 활동성이 적은 프로그램(발 건강, 요가 등)은 대면 수업으로 운영되지만, 노래 교실이나 댄스 프로그램은 카카오톡을 이용한 비대면 수업으로 진행된다.

시 관계자는 "복지관 프로그램 개강이 어르신들에게 활기차고 건강한 삶의 활력소가 되길 기대한다"며 "복지관 이용 시 마스크 착용 등 방역 수칙을 반드시 준수해 주시길 당부드린다"고 했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr