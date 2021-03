GS건설, 충남에 '계룡자이' 견본주택 오픈

계룡 첫 자이 아파트…총 600가구 규모

16일 청약 1순위 접수…23일 당첨자 발표

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설은 충청남도 계룡시에 들어서는 '계룡 자이' 견본주택을 5일 열고 본격적인 분양에 나선다고 밝혔다.

계룡시 두마며 농소리 일원(계룡대실 도시개발사업지구 내 공동 5블럭)에 들어서는 계룡자이는 GS건설이 계룡시에 공급하는 첫번째 자이 아파트다.

지하 3층~지상 최고 26층, 7개동, 총 600가구 규모다. 전용면적 84㎡ 단일면적으로 세부적으로는 6개 타입으로 나눠서 공급된다. 계룡시에서는 처음으로 펜트하우스(4가구)가 공급될 예정이다.

계룡자이가 들어서는 계룡 대실지구는 계룡의 신규 주거지로 조성되고 있는 도시개발구역이다. 대규모 유통단지와 상업지구, 근리공원 등 생활 인프라를 갖춘 미니 신도시급의 주거단지로 조성된다. 계룡자이는 계룡 대실지구의 마지막 민간분양 아파트다.

견본주택은 충남 계룡시 금암동 146-1번지(홈플러스 계룡점 맞은편)에 마련됐다. GS건설은 오는 15일 특별공급을 시작으로 16일 1순위, 17일 2순위 청약접수를 받는다. 입주는 2023년 7월 예정이다.

GS건설 분양관계자는 "알찬 상품 구성을 통해 계룡을 대표하는 랜드마크 단지가 될 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr