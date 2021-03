퀄컴, 스냅드래곤 사운드 출시…무선 오디오 결함 최소화

아마존 뮤직과의 협업도

[아시아경제 차민영 기자] 무선 오디오 기업 퀄컴 테크날러지 인터내셔널이 무선 오디오 결함을 최소화한 퀄컴 스냅드래곤 사운드 기술을 5일 발표했다.

스냅드래곤 사운드는 스마트폰, 무선 이어버드, 헤드셋 등 기기에서 끊김 없는 몰입도 높은 오디오를 구현하도록 최적화된 기술이다. 소비자가 음악 스트리밍, 전화 통화, 무선 게이밍을 하는 와중에도 우수한 음질을 경험하도록 설계됐다. 아울러 신기술 출시에 발맞춰 아마존 뮤직과 스냅드래곤 사운드 플레이리스트를 선별해 공개했다.

이용자와 기기 간에 음질이 방해받는 경우는 여러 가지가 있다. 기기가 연결되는 방식, 연결 끊김, 오디오 끊김 및 결함, 지연, 그밖에 저품질 오디오 압축 등은 최적화되지 않은 청취 경험으로 이어질 수 있다.

퀄컴 기술 스택 간의 상호작용을 최적화한 스냅드래곤 사운드는 더욱 견고하고, 끊김 없는 청취 경험을 제공하도록 설계되었으며, 고음질 24비트 96kHz 오디오, 초저지연, 향상된 페어링 및 선명한 음질을 지원한다. 또한 엔드-투-엔드 지연 문제를 해결하기 위해 최대 89 밀리세컨드의 블루투스 지연 속도를 제공한다. 이는 주요 경쟁사 대비 45% 낮은 수준이다.

더욱 몰입감 있는 게이밍과 향상된 영상 시청 경험도 제공한다. 스냅드래곤 사운드는 모바일 기기에서 바로 듣는 것을 선호하는 소비자를 위해 퀄컴 어쿠스틱 DAC를 통합하며 전 고조파왜율(THD+N)과 함께 최대 384kHz 32비트 PCM과 DSD를 지원한다.

퀄컴 테크날러지 인터내셔널의 제임스 채프먼 음성·음악·웨어러블 부문 부사장 겸 총괄은 "인간의 청력은 음악 스트리밍, 영상 회의, 무선 연결로 즐기는 게이밍 도중에 발생하는 사소한 결함, 지연, 그밖에 다른 장애 요소에 극히 민감하다며 "퀄컴은 엔드-투-엔드에 무게를 두고 소비자가 흔히 경험할 수 있는 불편 사항 해소를 위해 혁신을 구현할 것"이라고 전했다.

