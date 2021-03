유진그룹 산하 푸른솔GC 포천, 지역 소상공인에 5000만원 기부

[아시아경제 이준형 기자] 유진그룹 산하 푸른솔GC 포천이 코로나19로 피해를 입은 경기 포천의 소상공인을 돕기 위해 나섰다.

푸른솔GC 포천은 지역 소상공인 지원을 위해 사회복지공동모금회에 성금 5000만원을 기탁했다고 5일 밝혔다. 이번 성금은 코로나19 장기화로 인한 매출 감소로 어려움을 겪는 포천 지역의 소상공인과 사회취약계층을 돕는데 쓰인다.

이 외에도 푸른솔GC 포천은 지역 경제 활성화를 위한 다양한 활동을 펼치고 있다. 푸른솔GC 포천은 골프장 내에 포천 지역특산물을 판매할 수 있는 공간을 지역 농가에 매년 무료로 임대해 소득 증대와 판로 확대를 돕고 있다. 직원 채용 시에는 포천 지역 및 인근 거주자를 우대 채용해 지역 일자리 창출에도 기여하고 있다. 아울러 골프장 내방객들의 자율적인 참여 등으로 모금한 성금을 사랑의 열매에 기부하는 활동도 진행해왔다.

조일구 푸른솔GC 포천 대표이사는 "이번 성금 기탁이 포천 소상공인과 취약계층이 어려움을 극복하는데 작은 희망이 되길 바란다"면서 "지역과 상생할 수 있는 방안을 지속적으로 마련하겠다"고 말했다.

