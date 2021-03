더본코리아 빽다방, ‘남도떡갈비샌드’ 출시

[아시아경제 이승진 기자] 더본코리아의 커피전문점 브랜드 빽다방이 한끼 식사나 디저트로 즐기기 좋은 신메뉴 ‘남도떡갈비샌드’를 출시한다고 5일 밝혔다.

이번 ‘남도떡갈비샌드’는 고소한 곡물빵에 직화 방식으로 구워낸 떡갈비와 구운 양파, 표고버섯, 치즈 등 재료를 넣어 다양한 풍미를 입안 가득 즐길 수 있는 점이 큰 특징이다. 특히 남도 지역의 특색 있는 고기 조리법을 활용해 직화 방식으로 구워낸 불 맛 가득한 떡갈비를 사용, 고기 본연의 풍부한 감칠맛을 만끽할 수 있다. 여기에 매콤한 할라피뇨를 더해 전체적으로 조화로운 풍미를 높이고 깔끔한 맛을 강조했다.

빽다방 관계자는 “그동안 빽다방 스타일의 디저트, 베이커리 메뉴에 대한 소비자들의 반응이 좋았을 뿐만 아니라, 새로운 메뉴 출시에 대한 요청도 계속 있어 왔다”라며 “이번 메뉴는 든든한 한끼 식사로도 좋고, 다양한 음료와 디저트로 즐기기에도 제격인 만큼 빽다방을 찾는 고객들의 호응이 예상된다”고 전했다.

