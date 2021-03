SK가스 "지에너지와 고성그린파워 석탄공급권 공동 행사"

[아시아경제 지연진 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 95,200 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 13,354 전일가 95,300 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 SK가스, 계열사 울산지피에스 주식 600억원에 추가취득SK가스, 600억원 규모 유상증자 결정…시설자금 목적 [클릭 e종목]NH증권 "SK가스, 수소경제 주도권 기업 가능성" close 는 GS글로벌 GS글로벌 001250 | 코스피 증권정보 현재가 2,275 전일대비 40 등락률 +1.79% 거래량 664,057 전일가 2,235 2021.03.04 15:30 장마감 관련기사 허태수 GS 회장, 두산인프라코어 등 M&A 밑그림 그린다[e공시 눈에 띄네]코스피-11일[e공시 눈에 띄네]코스피-20일 close 과 합작 설립한 지에너지와 석탄공급 공동행사 합의서를 체결하고, 지에너지를 통해 고성그린파워에 석탄 공급을 추진할 예정이라고 4일 공시했다. 이 회사는 2016년 12월27일 고성그린파워와 석탄 공급 계약을 체결한 바 있다.

SK가스는 "당사와 지에너지는 고성그린파워와의 기존 석탄공급계약서에 의거해 공급자로서의 권리를 공동 행사하며, 당사는 지에너지로부터 석탄공급 공동 행사 관련 수수료를 수취한다"며 "석탄공급 공동행사 합의서 체결 이후에도 기존 고성그린파워와의 석탄공급계약 관련 당사의 계약상 지위 및 기타 사항은 유지된다"고 전했다.

GS글로벌과 합작 기간은 2025년 말일까지며, 매년 연장 여부를 결정한다는 방침이다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr