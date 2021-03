[전문] 윤석열, 검찰 직원들에 "위급하지만 국민만 생각하라"

[아시아경제 조성필 기자] 윤석열 검찰총장은 4일 "검찰이 그동안 수사와 재판을 통해 쌓아온 역량과 경험은 검찰의 것이 아니라 국민의 자산이다"고 했다.

윤 총장은 이날 오후 사의를 발표한 이후 '검찰가족께 드리는 글'을 통해서 "검찰 수사권이 완전히 박탈되고 검찰이 해체되면 70여년이나 축적돼 온 국민의 자산은 흔적도 없이 사라지고 특권층의 치외법권 영역이 발생해 결과적으로 국민이 피해를 입게 된다"며 이같이 밝혔다.

그는 "검찰의 수사권 폐지와 중대범죄수사청 설치는 검찰개혁이 아니다"라며 "대한민국 법치주의를 심각히 훼손하는 것"이라고 했다. 이어 "수사와 재판 실무를 제대로 해보지 않은 사람들은 이러한 졸속 입법이 나라를 얼마나 혼란에 빠뜨리는지 모를 것"이라며 중수청 설치 추진을 거듭 비난했다.

윤 총장은 "작년 부당한 지휘권 발동과 징계 사태 속에서도 직을 지킨 것은 헌법 정신과 법치주의를 지키기 위해서였다"면서 "그토록 어렵게 지켜왔던 검찰총장의 직에서 물러나는 것은 우리 사회의 정의와 상식, 민주주의 법치주의를 지키기 위함"이라고 말했다.

그는 "엄중하고 위급한 상황이지만, 국민들만 생각하라"며 "동요하지 말고 항상 국민을 섬기는 자세로 본연의 업무에 최선을 다해 달라"고 당부했다. 이어 "지금껏 총장직을 수행할 수 있던 것은 모두 여러분 덕분이었다"며 "끝까지 여러분과 함께 하지 못해 죄송하다"고 고개를 숙였다.

이하 '검찰 가족께 드리는 글' 전문

