대우건설, 2800억원 규모 광명2R 재개발 수주

[아시아경제 지연진 기자] 대우건설은 2800억원 규모의 경기도 광명2R 주택재개발정비사업 공사를 수주했다고 4일 공시했다.

해당 공사는 계약 금액이 2803억3622만원으로, 대지 면적 10만9785.9㎡, 연면적 47만9030.04㎡ 규모의 지하3층부터 지상 35층까지 26개동 총 3344세 및 부대복리시설을 건설한다.

