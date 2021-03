[아시아경제 임혜선 기자] 코스맥스 코스맥스 192820 | 코스피 증권정보 현재가 105,000 전일대비 500 등락률 +0.48% 거래량 90,916 전일가 104,500 2021.03.02 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목]코스맥스, 펀더멘탈 개선 대비 현저한 저평가 ‘비중확대’화장품 온라인 유통 전성시대…코스맥스, 높은 신뢰 바탕 성장기[특징주]中 시진핑 주석 방한 추진 소식에 화장품株 ↑ close 가 지난해 영업이익이 666억원으로 전년보다 23.4% 증가했다고 2일 공시했다. 같은기간 매출액은 3.9%(522억원) 증가한 1조3828억원으로 집계됐다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr