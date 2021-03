공인회계사 시험장서 중도 퇴실 막자 난동 부린 남성 입건

[아시아경제 이정윤 기자] 공인회계사 시험 도중 고사장에서 일찍 퇴실하겠다며 난동을 부린 남성이 경찰에 입건됐다.

서울 송파경찰서는 위력에 의한 업무방해 혐의로 A(33)씨를 입건해 조사하고 있다고 2일 밝혔다.

A씨는 지난달 28일 송파구 장지동의 한 학교에 마련된 제56회 공인회계사 1차 시험 고사장에서 시험을 중도에 포기하고 자리를 뜨려다 제지를 받자 소란을 부린 혐의를 받고 있다. 규정상 수험자는 매 시험시간 종료 전까지 중도 퇴실할 수 없다.

A씨는 3교시 시험 종료 시각인 오후 5시 50분을 40여분 앞둔 5시 10분께 퇴실을 하려다 감독관의 제지를 받았다. 이에 현관 출입문을 발로 차며 행패를 부리다 체포된 것으로 알려졌다. 경찰 조사에서 A씨는 '원하는 점수가 나오지 않을 것 같아 나가려고 했는데 감독관이 막았다'라고 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 정확한 사건 경위에 대해 조사 중이다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr