[아시아경제 이민지 기자] 국영지엔엠은 현대엔지니어링과 오산역 지산·물류 복합시설 신축사업 유리공사 계약을 체결했다고 2일 공시했다. 계약금총액은 50억원으로 최근 매출액 대비 7.8%에 달했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr