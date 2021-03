인천 백령·대청·덕적·영흥도에 3월부터 '100원 행복택시' 운행

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시는 교통 취약지역인 옹진군 백령·대청·덕적·영흥도에 공공형 택시인 '100원 행복택시'를 3월부터 운행할 예정이다.

이용 대상자는 해당 지역 거주 고령자와 저소득·거동불편 주민이며, 개인택시 사업자에게 전화해 택시를 불러 이용하는 방식이다.

옹진군이 배부한 이용권과 요금 100원을 내면 1인당 월 2회 이용할 수 있다. 향후 예산범위 내에서 대상자를 확대할 계획이다.

시는 이 제도가 대중교통이 불편한 섬 주민과 인구 감소로 어려움을 겪는 지역 택시업계에 도움을 줄 것으로 기대했다.

시는 교통취약지역 주민들에게 맞춤형 교통서비스를 제공하기 위해 2019년부터 강화군과 옹진군에서 농촌형 교통모델 사업을 추진해 소형버스 구입비와 운영비 등을 지원하고 있다.

농촌형 교통모델 사업은 버스·철도 등 대중교통과 자가용 운전이 어려운 농촌마을 고령·영세 주민들에게 택시와 소형버스를 활용한 대체 교통수단을 제공하는 사업이다.

강화군의 경우 대중교통 취약지역을 운행하는 노선을 주민 수요에 맞게 일부 조정해 10개 읍·면에 13개 노선 9대의 공공형버스를 운행하고 있으며, 요금은 기존 군내버스 요금과 동일하다. 지난해 8만 5800여명이 이용하는 등 큰 호응을 얻고 있다.

옹진군은 대중교통수단이 전무한 소청도·대이작도·소이작도·승봉도 등 4개 섬지역에 100원버스(행복버스)를 운행해 지난해 1만 5400여명이 이용했다. 올 1월에는 울도에 1대를 추가해 모두 5개 섬에서 100원버스가 운행 중이다.

인천시 관계자는 "농촌형 교통모델은 단순한 교통서비스가 아닌 작은 농촌 마을이 고립되거나 사라지지 않게 유지해 주는 사회적 연결망"이라며 "추가 대상마을을 지속적으로 발굴해 사업을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr