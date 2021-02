백신 접종인원 확대 나선 국립중앙의료원…현장선 "일반화 힘들 것"(종합)

화이자 접종인원 6명서 7명으로…잔량 달라 일괄 적용 무리 지적

[아시아경제 서소정 기자] 국립중앙의료원이 화이자 백신의 1병당 접종인원을 7명으로 늘리는 것을 검증하고 나섰다. 화이자 백신의 1병당 접종 권고 인원은 6명이지만, 국내 업체들이 개발한 '최소 잔여형 주사기(LDS)'를 이용해 폐기량을 줄이고 1명 더 접종하고 있다.

국립중앙의료원이 선제적으로 접종인원 확대에 나섰지만 의료현장에선 이 같은 지침을 일괄적으로 적용하기는 힘들 것으로 내다봤다. 간호사의 숙련도에 따라 충분한 잔여량이 나오지 않을 수 있고, 접종 현장의 상황도 변수기 때문이다.

1일 국립중앙의료원에 따르면 화이자 백신에 대한 접종인원 확대 가능성을 검증 중이다. 실제 화이자 백신을 접종해보니 1병당 1회 접종용량인 0.3㎖가 남아 7명을 접종하는 방안이 충분히 가능하다는 것이다.

정기현 국립중앙의료원장은 지난달 27일 "동결된 화이자 백신이 해동되면 0.45㎖ 정도가 있고, 여기에 1.8㎖의 생리식염수를 섞으면 총량이 2.2㎖가 되는데 1회 접종 용량을 0.3㎖로 하면 7인분이 나온다"고 말했다.

정 원장은 "내부에서는 충분한 잔여량이 있으면 접종한다는 지침을 세웠고, 전날 일부 7명을 접종한 사례도 있다"며 "다만 잔여량이 충분히 있어서 추가로 투여할 수 있을 때 하는 것으로 접종 상황이 불규칙하기 때문에 일반화할 수는 없을 것"이라고 말했다.

정부는 최소 잔여형 주사기를 활용해 화이자 백신을 접종했을 때, 잔여량이 있으면 투여 가능하다고 지침을 내렸지만 현재까지는 이를 의무화하지는 않을 방침이다. 접종인력의 숙련도에 따라 잔여량이 달라질 수 있어 현장 상황에 따라 판단할 수 있음을 감안한 것이다.

방역대책본부는 "화이자는 백신 1병당 6명에 투여할 수 있으나 6명에 주사하지 못하고 불가피하게 폐기가 발생할 수도 있어 이런 경우를 대비해 잔여량을 추가로 사용할 수 있다는 것"이라며 "현장에서 주사기나 인력의 (숙련도) 차이 등으로 접종인원에 차이가 발생할 수 있기 때문에 바이알당 접종인원을 변경하기는 어렵다"고 설명했다.

일부 전문가들은 이 같은 지침을 일반화하는 것에 대해 우려를 표명하고 나섰다. 엄중식 가천대 길병원 감염내과 교수는 "정부가 화이자 백신 폐기량을 최소화하겠다는 명분을 내세워 향후 이를 모든 접종 현장에 의무화한다면 부작용이 나올 수밖에 없다"면서 "분주 상황에 따라 마지막 잔량이 충분치 않을 수 있고, 정부가 잔량을 모아서 쓰는 것은 금지했지만 이를 시도하는 의료기관이 나올 가능성도 배제할 수 없다"고 말했다.

