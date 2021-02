광주대구고속道 대구방향 강천산휴게소 '네이버 언택트 시스템' 도입

[아시아경제 영남취재본부 최재호 기자] 한국도로공사 광주대구고속도로 대구방향 강천산휴게소는 매장 대기시간 단축 및 코로나19 방역 효율 향상을 위해 '네이버 언택트 서비스 시스템'을 도입했다고 28일 밝혔다.

대구방향 강천산휴게소는 비대면 주문결제 시스템 도입을 통해 코로나19 장기화 현상에 따른 푸드코트 이용고객의 불안감을 해소하는 동시에 푸드코트 회전율을 증가할 수 있을 것으로 기대했다.

이번 시스템은 도착하기 전 스마트 주문과 푸드코트 테이블 내 QR코드 주문, 계산대 POP 주문 등 다양한 결제 방법을 갖추고 있다.

휴게소 관계자는 "비대면 주문·결제 시스템 활용 및 자체 엄격한 방역 활동을 통해 방문 고객이 안심하고 휴게소를 이용할 수 있는 최상의 분위기를 유지하고 있다"고 전했다.

영남취재본부 최재호 기자 tk24@asiae.co.kr