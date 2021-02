광주시 ‘2020년 도시재생백서·소식지 모음집’ 발간

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 지난해 도시재생 뉴딜사업의 추진과정과 변화상, 성과를 한곳에 모은 ‘2020년 광주 도시재생백서’와 ‘2020 광주 도시재생 소식지 모음집’을 발간했다고 28일 밝혔다.

두 번째로 발간된 이번 도시재생백서는 광주시 17곳의 도시재생 뉴딜사업을 한곳에 담았다.

도시재생활성화지역 지정을 통한 재정투입으로 가시적 사업효과를 보이는 도시재생 뉴딜사업이라는 점에서 백서를 통해 그 변화상과 효과를 한눈에 들여다 볼 수 있도록 하려는 취지로 발간하게 됐다.

백서는 크게 3장으로 구성돼 있다. 1장은 광주시 도시재생 뉴딜사업 현황을 종합, 2장은 17곳 도시재생 뉴딜사업을 ‘광주다운 도시재생 기본구상’에 맞춰 문화·삶터·일터재생, 신규선정으로 유형화해 담았으며 3장은 광주 도시재생에 대한 전문가의 회고와 향후 방향성 제시로 마무리했다.

올해 첫 발간인 소식지 모음집은 광주시 도시재생지원센터(광역·기초·현장) 중 소식지를 발행 중인 12곳의 소식지 45권을 한데 모아 엮은 결과물이다.

1장은 광주지역 도시재생지원센터 소개로 구성했으며, 2장은 센터별로 산재돼 있는 소식지를 자치구 단위로 정리해 독자들에게 편의성을 제공했다.

백서와 소식지 모음집은 시 홈페이지나 광주도시재생공동체센터 홈페이지에서 각각 다운받을 수 있다.

임찬혁 시 도시재생정책과장은 “백서와 소식지 모음집 발간이 도시재생 일선 현장에서 업무를 수행하고 있는 담당자 및 활동가들에게 사업 추진의 노하우와 경험을 공유하고 시민들에게 사업 진행사항을 소상히 알릴 기회가 되길 기대한다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr