편리미엄 '스마트홈' 집꾸미기, 기능성 제품 인기 급증

코로나 시대, 편리한 기능에 인테리어 효과까지 갖춘 제품으로 스마트홈 꾸미기 열풍

[아시아경제 김종화 기자]코로나19로 집에 머무는 시간이 길어지며 집에서의 다양한 기능을 수행할 수 있는 '스마트홈'을 꾸미려는 이들이 늘고 있다. 집꾸미기에 대한 관심은 꾸준했지만 최근에는 이전과 다소 다른 양상을 보인다. 단순히 예쁜 집을 꾸미는데 그치는 것이 아니라 삶의 질을 업그레이드해 주는 '편리한' 기능을 갖춘 인테리어 제품에 집중하기 시작한 것.

이에 집 안에서 조화를 이루는 인테리어 효과는 물론 편리한 기능까지 더해진 제품에 대한 수요가 급증하고 있다. 이 같은 트렌드에 발맞춰 유통 업계에서는 다양한 기능으로 편리미엄 라이프를 누릴 수 있게 도와주는 인테리어 제품군을 강화하고 있다.

언제나 깔끔하게 예쁜 커튼 주름 유지…데코뷰 '형상 기억 암막 커튼'

암막 커튼의 기본 기능은 햇빛을 차단해 주는 것이다. 생활 암막커튼은 일상생활에서 햇빛을 막아주고 방한·방풍 효과는 물론 실내 온도 유지를 돕는다. 하지만 일반 암막커튼은 보통 뻣뻣하고 도톰한 소재 특성상 커튼 주름을 예쁘게 잡는데 어려움이 있다. 토탈 홈스타일링 브랜드 데코뷰는 이러한 부분을 보완할 수 있는 형상 기억이라는 제작법을 도입한 기능성 제품 '형상 기억 암막 커튼'을 개발·출시했다.

형상 기억 암막 커튼은 한 번 잡아놓은 주름을 스스로 기억하는 형상 기억 가공법으로 커튼을 열고 닫을 때는 물론 세탁한 후에도 깔끔하고 일정한 주름의 볼륨과 핏이 유지된다. 데코뷰는 웨이브 틀로 커튼의 주름을 잡아 고압으로 고정시키는 프리미엄 공정 방식을 사용했다. 120℃의 고온 고압 가공으로 불순물까지 제거돼 먼지 걱정도 없다. 데코뷰의 형상 기억 암막커튼은 편리함은 물론 언제나 깔끔하고 가지런한 느낌으로 훌륭한 인테리어 효과까지 볼 수 있다.

데코뷰 관계자는 "기능성 소재인 형상 암막 커튼이 출시 직후부터 높은 주문량을 기록하고 있다"면서 "일반 암막 커튼은 주름을 손으로 잡아 정리하거나 다림질을 해야 모양이 유지되지만 형상 기억 암막 커튼은 세탁 후에도 주름이 유지돼 높은 편의성에 인테리어 효과까지 좋다"고 말했다.

세밀한 각도 조절로 높은 편의성에 인테리어 효과까지…씰리침대 '모션 20'

코로나19로 집안에 머무는 시간이 길어지면서, 수면과 관련된 제품에 대한 소비자의 관심도 높다. 최근 출시된 씰리침대의 전동 프레임 신제품 '모션 20'은 침대에서 편안하게 책을 읽거나 모바일 기기를 활용해 여가 생활을 즐기는 소비자를 겨냥한 제품으로 가격 부담은 낮추고 편의성은 높였다.

모션 20은 4개의 분절 상판으로 더욱 세밀한 각도 조절이 가능하며 심플한 그레이 컬러로 고급스럽고 세련된 분위기의 침실 인테리어 효과까지 볼 수 있다.

기본 자세 외에 다리가 심장보다 높이 위치해 가장 편안하게 휴식할 수 있는 무중력 자세, 책을 읽거나 스마트폰을 사용하기 좋은 상체 올림 자세, 몸의 부담을 줄여주는 하체 올림 자세 등 사용자의 라이프스타일에 맞는 총 4가지 자세 모드를 구현했다.

또 헤드보드와 프레임이 포함된 일체형 디자인으로 외관 프레임을 별도 구매할 필요가 없어 가격도 합리적이다. 탈부착이 가능한 미끄럼 방지 스틸가드와 안전 가림막, 모션 작동 시 손가락 끼임을 방지하는 고무패킹이 포함돼 아이나 반려동물을 키우는 가정에서도 안심하고 사용할 수 있다.

청정 면적 늘리고 편의성 강화한 인공지능템…LG전자 퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파

LG전자는 이달 말 청정 성능과 편의성을 강화한 '퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파'를 출시할 예정이다. 기존 청정면적 100㎡를 114㎡로 넓혔고, 위쪽과 아래쪽에 설치한 클린부스터의 회전 각도도 확장해 청정 능력을 강화한 게 특징이다. LG전자 공기청정기 중 처음으로 음성안내 기능도 적용됐다. 운전모드 변경, 필터 교체시기 등을 음성으로 알려준다.

이 밖에 액세서리인 인공지능 센서도 처음 선보인다. 최대 3개까지 공기청정기 신제품에 연동할 수 있으며 집안 공기 관리가 필요한 곳에 센서를 두고 함께 사용하면 공기청정기만 사용할 때보다 약 5분 더 빠르게 오염된 공기를 감지할 수 있다.

이재성 LG전자 생활가전(H&A)사업본부 에어솔루션사업부장 부사장은 "성능과 고객 편의성을 대폭 강화한 퓨리케어 360˚ 공기청정기 알파를 앞세워 프리미엄 시장을 선도할 것"이라고 말했다.

김종화 기자 justin@asiae.co.kr