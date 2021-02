[특징주]시가총액 50위 종목 중 유일하게 빨간불 '기아차·HMM'

[아시아경제 이선애 기자] 26일 코스피 지수가 3.23% 하락하면서 시가총액 상위 50개 종목들이 일제히 하락세를 보이고 있는 가운데 유일하게 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 79,100 전일대비 2,100 등락률 +2.73% 거래량 11,602,160 전일가 77,000 2021.02.26 14:24 장중(20분지연) 관련기사 3000 무너진 코스피…外人·기관 3兆 순매도기아차, 이시간 주가 +2.21%.... 최근 5일 개인 130만 9191주 순매수“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정 close 와 HMM HMM 011200 | 코스피 증권정보 현재가 18,750 전일대비 350 등락률 +1.90% 거래량 15,030,061 전일가 18,400 2021.02.26 14:24 장중(20분지연) 관련기사 HMM, 이시간 주가 0.0%.... 최근 5일 개인 896만 1289주 순매도“주식카톡방 완전무료 선언” 파격결정[특징주]HMM, 호실적 전망에 증시 약세 불구 오름세 close 만 상승중이다.

이날 오후 2시13분 현재 기아차는 2.21% 오른 7만8700원에 거래중이다. HMM은 1.09% 오른 1만8600원을 기록중이다. 기아차의 경우 애플과의 협력 가능성이 제기되면서 상승하고 있는 것으로 풀이된다. 애플과 기아차는 전기차와는 별도로 '라스트 마일' 모빌리티 분야에서 협업을 논의 중이라는 소식이 전해졌다. 라스트 마일 모빌리티란 대중교통 이용 후 최종 목적지까지 도달하는 데 남은 거리를 이용하는 교통수단을말한다. 전동 킥보드와 전기자전거가 대표적인 라스트마일 모빌리티다. 애플과 기아는 이외에도 전기차를 포함한 광범위한 분야에서 협상을 지속하는 것으로 알려졌다.

HMM은 운임 수요 기대감이 작용한 것으로 풀이된다. HMM은 올해 1분기 흑자전환이 기대된다. 이한준 KTB투자증권 연구원은 "지난해 코로나19 기저효과를 배제하더라도 2017년 재고 재축적 당시보다 물동량이 많다"며 "강한 수요와 공급부족 현상은 상반기 내내 지속될 것"이라고 설명했다. 이에 따라 KTB투자증권은 직전 2만원이었던 HMM 목표주가를 2만4000원으로 상향했다.

한편 삼성전자를 비롯해 SK하이닉스, 네이버(NAVER)와 삼성전자우, LG화학 등은 모두 하락세를 보이고 있다.

외국인과 기관이 쌍끌이 매도에 나서면서 코스피는 장중 3000선을 붕괴했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr