[아시아경제 지연진 기자] 한국석유 한국석유 004090 | 코스피 증권정보 현재가 195,500 전일대비 45,000 등락률 +29.90% 거래량 75,015 전일가 150,500 2021.02.26 09:40 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]한국석유, 무상증자 소식에 상한가 한국석유공업, 10억 규모 자사주 취득 결정한국석유공업, 주당 1500원 현금배당 결정 close 가 26일 이틀 연속 가격제한선까지 오르며 52주 최고가를 다시 썼다.

한국석유는 이날 오전 9시7분께 전일대비 29.90%(4만5000원) 오른 19만5500원에 거래됐다. 전날에도 29.74% 상승한 15만500원에 거래를 마쳤다.

앞서 한국석유공업은 전날인 25일 보통주 1주당 1주를 배정하는 무상증자를 결정했다고 공시했다. 또 유통주식 수 증가를 위해 액면가 5000원인 주식을 10분의 1 수준인 500원으로 분할하기로 결정했다고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr