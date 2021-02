신설 ‘광주예술중학교’ 교명 확정…22년 3월 개교

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주시교육청이 구 전남교육청 부지에 건설 중인 광주예술중학교(가칭)의 교명을 그대로 사용하기로 확정하고 2022년 3월1일자로 정식 개교한다고 25일 밝혔다.

시교육청은 이날 올해 광주광역시립학교 개교심의위원회를 개최해 광주예술중학교의 개교시기를 이같이 결정했다.

학부모와 시의원, 시교육청 관계자 등으로 구성된 광주광역시립학교 개교심의위원회는 광주예술중이 광주예술고와 통합운영학교로 운영될 예정임을 고려해 학교 명칭의 통일성을 위해 교명을 ‘광주예술중학교’로 확정했다.

시교육청은 개교심의위원회에서 결정한 내용을 담은 광주광역시립학교 설치 조례 일부 개정안을 마련해 오는 4월 광주광역시의회에 제출할 예정이다.

송영선 시교육청 행정예산과장은 “광주예술중학교 개교로 문화예술 적성과 재능 있는 지역 예술 인재를 조기에 발굴하고 양성할 수 있는 기반을 마련할 수 있게 됐다”고 말했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr