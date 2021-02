함양군, 산양삼 온라인 신 활력 플러스 교육

온텍트(On-Tact)시대 함양군 농촌 신 활력 플러스사업 비대면 온라인교육 진행



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군 농촌 신 활력 플러스사업 추진단은 2021년 함양 산양삼 신 활력 아카데미 교육을 비대면 온라인 교육으로 진행한다고 25일 밝혔다.

주 4회 총 40회에 걸쳐 진행되는 이번 교육은 신 활력 플러스사업 추진의 구심체 임무를 수행할 인력을 양성하기 위해 공통교육 외 전문가 과정 3개 분야로 구성돼 있다.

공통교육을 80% 이상 수료하면 전문가 과정 교육 참여기회를 부여하며 전문가 과정은 산양삼 후계자 양성 교육, 산양삼 가공유통 교육, 산양삼 항노화 교육 등으로 분야별 전문가를 강사로 초빙해 깊이 있게 진행된다.

24일과 25일 진행된 온라인 교육은 신 활력 플러스사업 기본교육 및 산양삼 산업 혁신, 사회적 경제교육으로 국립경상대 한상덕 교수, 윤선마케팅연구소 대표 윤선 박사 등이 출연해 실시간으로 강의 영상을 촬영해 온라인을 통해 실시간 송출하는 방식으로 진행됐다.

함양군 농촌 신 활력 플러스사업 추진단 이도성 단장은 “이번에 처음 도입되는 온라인 교육은 주민들에게 처음엔 어려울 수도 있으나 코로나19로 인해 무작정 교육을 연기할 수 없어 실시간 온라인 교육으로 진행하게 됐다”며 “전문적인 온라인 교육의 단점은 보완하고 장점은 확대해 나가겠다”고 밝혔다.

이번 온라인 교육이 새로운 환경에서 적용되는 변화된 교육 방법인 만큼 앞으로 신 활력 플러스 뿐만 아니라 군민을 상대로 한 교육의 주된 형식으로 자리 잡는 계기가 될 것으로 기대된다.

한편 농림축산식품부 2019년 공모사업에 선정된 함양군 농촌 신 활력 플러스사업은 2019년부터 2022년까지 4년 동안 70억원의 사업비로 산양삼 산업의 다각화 및 고부가가치화를 통한 산업 고도화, 산양삼 산업 중심의 인적 자원 발굴, 민간 조직 활용 및 역량 강화로 일자리 창출 및 지역발전 기반을 구축하고자 추진 중이다.

