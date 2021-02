코오롱인더 작년 영업이익 1524억원…전년比 11.9% ↓

[아시아경제 황윤주 기자] 코오롱인더 코오롱인더 120110 | 코스피 증권정보 현재가 52,900 전일대비 3,050 등락률 +6.12% 거래량 527,611 전일가 49,850 2021.02.25 15:30 장마감 관련기사 코오롱인더, 25일 기업설명회코오롱인더, 이시간 주가 -1.68%.... 최근 5일 기관 15만 9507주 순매수코오롱인더, 최근 5일 기관 21만 3943주 순매수... 주가 5만 4800원(+2.81%) close 는 연결 기준 작년 한 해 영업이익이 1524억원으로 전년보다 11.86% 감소한 것으로 잠정 집계됐다고 25일 공시했다. 매출은 4조361억원으로 전년 대비 8.42% 감소했으며, 순이익은 2055억원으로 829% 늘었다.

4분기 영업이익은 605억원으로 전년 동기보다 436.72% 늘었다. 이 분기 매출과 순이익은 각각 1조1470억원과 127억원이었다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr