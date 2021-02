경기도, 26일부터 1126만명 '백신 접종' 시작한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 26일부터 1126만1417명을 대상으로 코로나19 백신접종을 시작한다. 접종 첫날인 26일에는 도내 요양병원과 요양시설 49곳에서 입소자와 종사자 2377명을 대상으로 접종이 이뤄진다.

임승관 경기도 코로나19긴급대응단장은 25일 정례 기자회견을 열고 "지난 1개월 남짓 경기도 코로나19 예방접종 시행추진단을 중심으로 민ㆍ관 협력을 통해 백신 접종부터 모니터링, 대응까지 전반에 걸쳐 면밀하게 준비했다"면서 "도민 여러분은 정부와 지자체에 대한 믿음을 갖고 대상자 별 일정에 따라 접종에 참여해 달라"고 당부했다.

코로나19 백신접종 대상은 도내 18세 이상 1126만1417명이며 접종목표는 대상자 대비 70%인 788만2992명이다. 접종 비용은 전액 무료다.

이번 접종은 12월까지 순차적으로 진행된다. 1분기에는 요양병원 입소자, 종사자, 고위험 의료기관 종사자, 정신요양시설 입소자, 종사자 등 1748개소 7만3150명이 대상이다. 8주에서 12주의 간격을 두고 1인당 2회 접종한다. 병원 자체 접종, 접종 대상자가 보건소 방문하거나 보건소에서 접종 대상자를 방문하는 방식으로 접종하게 된다.

26일 첫날 접종은 요양병원 11개소 1724명과 요양시설 38개소 653명 등 총 49개소 2377명이다.

2분기는 노인재가복지시설 입소자, 종사자, 장애인 거주 이용시설, 65세 이상, 의료기관, 약국 종사자 등 203만8228명이 접종 대상이다. 이어 7월부터 성인 만성질환자, 소방, 경찰, 교육보육시설 종사자 우선접종 후 전 도민 접종을 실시하게 된다. 대상은 570만5340명이며 접종센터, 위탁의료기관, 보건소 방문을 통해 접종받을 수 있다.

접종기관은 예방접종센터, 위탁의료기관, 보건소로 이뤄진다. 예방접종센터는 다음 달 수원시 아주대 실내체육관과 고양시 고양꽃박람회 전시관에 우선 설치된다. 이어 4월 6곳, 7월 39곳 등으로 순차적으로 설치된다.

1차 접종대상자 가운데 요양병원은 자체 접종을 실시하고, 시설 종사자는 위탁의료기관이나 보건소를 방문하면 예방접종을 받을 수 있다.

노인요양시설 등 의료기관 방문이 어려운 기관에는 찾아가는 접종서비스를 중심으로 백신 접종을 실시할 계획이다. 방문접종팀은 60개팀 285명으로 구성된다.

위탁의료기관은 1분기 접종을 위해 촉탁의 의료기관 및 요양병원을 우선 계약 중이며 도내 4천여 개 병의원이 순차적으로 지정될 계획이다. 백신냉장고를 보유하고 접종공간과 거리두기를 위한 별도의 공간이 확보되는 등 위탁의료기관 지정기준을 충족한 병원으로 운영된다.

도는 백신 이상반응에 대해서도 준비하고 있다. 접종 후 30분 가량 이상반응을 모니터링하며 이상반응이 있을 시 신속한 대응을 위한 응급처치 의약품을 구비했다. 또한 보건소, 소방재난본부, 지역응급의료센터 간 유기적인 협조를 통해 응급상황 발생시 신속하게 병원이송이 가능한 체계를 구축했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr