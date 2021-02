화순군 ‘목공예 체험 프로그램’ 수강생 모집

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군은 내달 15일까지 목공예 활성화와 공예산업 저변 확대를 위한 ‘목공예 체험 프로그램’ 수강생을 모집한다고 25일 밝혔다.

모후산 일원에 있는 목재문화 체험장에서 열리는 목공예 체험 프로그램은 체험장 상주 작가와 외부 전문 강사가 목공예 기초이론과 장비 사용법 등을 교육하고 생활가구 제작해 실습을 진행한다.

교육기간은 내달부터 오는 10월까지 8개월 동안 요일별로 날짜를 정해 100여 회 진행되고 950여 명이 교육을 받을 수 있으며 DIY 가구, 생활 소품, 편백 도마 만들기를 배울 예정이다.

신청은 목공예에 관심이 있어 교육과정을 이수할 수 있는 사람은 누구나 신청할 수 있으며 운영에 따른 교육비는 무료이고 재료비는 100% 참가자가 부담한다.

단, 1명당 1 작품만 신청할 수 있고 신청 기한 내 선착순으로 교육생을 선발할 예정이다.

군 관계자는 “지난해에는 코로나19 확산에 따른 사회적 거리두기를 위해 목공예 체험교실 운영이 중지됐다”며 “올해는 정부 방침에 따라 일정, 인원수 등을 탄력적으로 조정해 프로그램을 운영할 방침이다”고 말했다.

