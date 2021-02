경북도 보이소TV, 유튜브 채널 '인증 배지' 획득 … 지자체 최초

이철우 지사 "올해 웹 예능 등 새로운 콘텐츠를 선보이겠다"

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경상북도는 공식 유튜브 '보이소 TV'가 국내 지방자치단체 중 최초로 '유튜브 채널 인증 배지'를 획득했다고 25일 밝혔다.

유튜브는 물론 SNS 전 채널(페이스북·인스타그램·트위터·카카오스토리) 모두 인증 배지를 보유한 건 전국 지자체 가운데 경북도가 유일하다.

경북도에 따르면 '인증 배지' 획득 요건은 구독자 수가 10만명 이상이어야 한다. 유튜브 본사(구글)는 채널의 운영기간 등 다양한 요인을 검토해 진위성·완전성 등 일정 자격을 심사해 부여한다.

유명 크리에이터 도티TV, 국내 최다 구독자를 보유한 걸그룹 블랙핑크, KB국민은행, 현대자동차 등 각계를 대표하는 채널이 '인증 배지'를 획득한 바 있다. 지방자치단체 중에서는 보이소 TV가 최초다.

2019년 본격 운영을 시작한 '보이소 TV'는 현재 구독자 수 11만여명을 보유하고 있다. 공공기관에서 흔히 볼 수 없는 새롭고 신선한 콘텐츠를 꾸준히 선보이며, 도 대표 홍보 채널로 자리매김하고 있다.

2020년에는 제10회 대한민국 SNS 대상 종합대상(과학기술정보통신부장관상)을 비롯해 3개 분야 SNS 어워드의 대상을 석권하며 콘텐츠의 우수성을 인정받은 바 있다.

이철우 도지사는 "유튜브가 주요 홍보·소통 수단으로 자리잡는 시기에 지자체 최초로 인증 배지를 받은 것은 큰 의미가 있다"며 "올해는 대구경북행정통합을 비롯한 핵심 사업과 민생 살리기에 집중함은 물론 웹 예능 등 한 번도 시도하지 않았던 새로운 형식의 콘텐츠를 선보이겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr