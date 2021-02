[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 동신대학교는 24일 중앙도서관 1층 동강홀에서 ‘2021학년도 제1학기 전체 교직원 회의’를 개최했다고 밝혔다.

이날 행사는 ▲정년 퇴직 교원 송공패 수여 ▲강의 우수 교원 시상 ▲코로나19 대응 유공 직원 시상 ▲부서 업무보고 등 순으로 진행됐다.

행사는 사회적 거리두기 지침에 따라 총장과 주요 보직 교수, 행사 관계자들만 참석했으며 다른 교직원들은 연구실과 사무실에서 줌(ZOOM)을 통해 온라인 비대면으로 전체 회의에 참여했다.

최일 총장은 “동신대 재학생들이 성공해야 동신대가 성공할 수 있다”며 “코로나19 여파로 여전히 많은 어려움이 예상되지만 학생들을 위해 최선의 노력을 다하자”고 강조했다.

호남취재본부 이관우 기자 kwlee719@asiae.co.kr