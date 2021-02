대구시, 코로나19 예방접종 모의훈련 … 권영진 "새로운 희망 시작"

25일 오전 예방접종센터 위치한 대구동산병원서

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 25일 오전 9시40분부터 1호 예방접종센터가 입는 계명대 대구동산병원에서 화이자 백신 접종 모의훈련을 갖는다고 24일 밝혔다.

이날 훈련은 '코로나19 예방접종 시행 추진단'(단장 채홍호 행정부시장) 주관 아래 8개 구·군 보건소, 이상반응 전문가 위원 등이 참가한 가운데 26일부터 시작될 백신 접종에 대비해 진행된다.

훈련은 모의접종 훈련, 이상반응 대응훈련, 접종준비 시연 순으로 이뤄진다. 훈련 참여자들은 실제와 같이 예방 접종자 역할을 맡는다. 권영진 시장은 이날 모의훈련에 직접 참여해 종 준비사항을 점검할 예정이다.

권영진 대구시장은 "백신 접종이 시작되는 26일은 대구의 새로운 희망이 시작될 것"이라며 "시민들의 건강과 안전을 최우선으로 해 모든 시민들이 안심하고 접종을 마칠 수 있도록 차질없이 준비하겠다"고 강조했다.

