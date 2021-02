정부, 베트남 하노이에 '꿈더하기도서관' 조성

연령대별 맞춤형 독서·문화 공간과 한국문화자료실 등 마련

문화체육관광부는 지난달 27일 베트남 하노이시립도서관에 첫 '꿈더하기도서관'을 개관했다고 24일 전했다. 2007년부터 2019년까지 개발도상국 초·중·고등학교 132곳에 조성한 '고맙습니다 작은도서관'의 연장선이다. 대상과 규모를 확대해 수혜 국가 국민들의 풍요로운 삶을 지원한다.

시발점인 하노이시립도서관 꿈더하기도서관은 두 달 동안 리모델링 공사를 거쳐 조성됐다. 연령대별 맞춤형 독서·문화 공간과 한국문화를 체험할 수 있는 한국문화자료실을 마련하고, 한국문학 번역서·베트남 신규도서·한국문화콘텐츠, 멀티미디어 기자재 등을 배치했다.

팜꾸옥훙 베트남 문화체육관광부 도서관관리국장은 "하노이 어린이 182만명이 꿈더하기도서관에서 밝은 앞날을 꿈꿀 수 있게 됐다"며 "오랫동안 우정을 지켜온 한국과 베트남의 관계 덕분에 좋은 사업을 추진할 수 있었다"라고 소감을 전했다.

