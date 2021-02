[특징주]SK바이오팜, 블록딜 공시에 급락…11.86%↓

[아시아경제 이선애 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 18,000 등락률 -12.20% 거래량 1,167,726 전일가 147,500 2021.02.24 09:43 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, SK라이프사이언스와 489억 규모 공급계약SK바이오팜, 전자투표제 도입 결정SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓ close 주가가 급락세를 보이고 있다.

24일 오전 9시26분 현재 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 18,000 등락률 -12.20% 거래량 1,167,726 전일가 147,500 2021.02.24 09:43 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, SK라이프사이언스와 489억 규모 공급계약SK바이오팜, 전자투표제 도입 결정SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓ close 은 전일 대비 1만7500원(11.86%) 내린 13만원에 거래되고 있다. 장중 12만7000원까지 하락했다. 이는 SK가 시간외 대량매매(블록딜) 방식으로 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 18,000 등락률 -12.20% 거래량 1,167,726 전일가 147,500 2021.02.24 09:43 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, SK라이프사이언스와 489억 규모 공급계약SK바이오팜, 전자투표제 도입 결정SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓ close 지분 일부를 매각했다고 공시한 데 따른 것으로 풀이된다. 매각 지분은 860만주로 약 1조1163억원 규모다. 이번 매각으로 SK의 SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 129,500 전일대비 18,000 등락률 -12.20% 거래량 1,167,726 전일가 147,500 2021.02.24 09:43 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, SK라이프사이언스와 489억 규모 공급계약SK바이오팜, 전자투표제 도입 결정SK바이오팜, 2398억원 영업적자.. 전년비 202%↓ close 지분율은 64.02%로 조정됐다.

회사 측은 "이번 지분 매각은 투자전문회사 SK가 '투자·육성-IPO-투자금 회수'를 성공적으로 완수한 사례"라며 "투자 회수 재원은 성장 사업 투자에 다시 활용함으로써 '투자 선순환 구조'를 실현할 것"이라고 설명했다.

