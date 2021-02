[아시아경제 장효원 기자] 세화아이엠씨 세화아이엠씨 145210 | 코스피 증권정보 현재가 635 전일대비 55 등락률 +9.48% 거래량 7,272,624 전일가 580 2021.02.24 09:58 장중(20분지연) 관련기사 세화아이엠씨 “유증 과정 문제없어… 소수주주 송사 접수 적극 대응할 것”[e공시 눈에 띄네] 코스피-29일《시선집중》 수익을 향해 쏴라! 당신에게 기쁨을 줄 종목들 close 의 160억원 규모 전환사채(CB)가 만료돼 자기자본 비율이 증가했다.

세화아이엠씨(대표이사 손오동)는 2018년 2월 발행한 160억원 규모의 전환사채가 22일자로 만료됐다고 24일 밝혔다. 이에 따라 세화아이엠씨의 자기자본비율은 2020년 3분기 기준 407억원에서 560억원으로 약 153억원이 증가, 35% 상승했다.

회사 관계자는 “전환사채의 전환가능일인 지난 1월 22일까지 총 발행사채의 95% 이상이 보통주로 전환 완료됐고 액면가액을 초과한 전환금액이 자본잉여금으로 전입돼 자기자본이 확충한 것”이라며 “채권의 주식전환으로 연 이자율 6%에 달하는 이자비율을 줄이게 됐다”고 말했다.

