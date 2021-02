[아시아경제 이승진 기자] 해태제과는 크래커 ‘에이스’의 새로운 맛으로 ‘뉴욕치즈케이크’를 선보인다고 24일 밝혔다.

에이스 '뉴욕치즈케이크'는 일상에서 아메리카노를 더 많이 즐기는 젊은세대의 입맛에 맞춘 ‘젊은 에이스 버전’으로 부드럽고 달콤한 뉴욕치즈케이크 맛을 담았다.

조직감을 더 바삭하게 만든 크래커에 뉴욕치즈케이크의 주원료인 크림치즈가 더해져 특유의 맛과 향이 진해 아메리카노와 잘 어울린다. 단맛을 살짝 살리고 소금도 절반으로 줄여 치즈케이크의 맛을 최대한 살렸다.

해태제과 관계자는 “50년 가까이 사랑 받는 정통 크래커 에이스의 젊은 시도”라며 “2년이 넘는 연구개발로 아메리카노와 최적의 맛 조합을 찾아낸 만큼 세대를 뛰어넘는 커피 디저트과자로 환영 받을 것으로 기대한다”고 밝혔다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr