경기교육청 올해 석면 제거학교 50%까지 끌어올린다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도교육청이 지난해 193개 학교에 이어 올해 57개 학교의 석면 해체 및 제거 작업을 완료한다. 이에 따라 도내 전체 학교의 50%가 석면을 제거하게 된다.

경기교육청은 안전한 교육환경을 만들기 위해 '무석면 학교' 실현을 목표로 2016년부터 해마다 방학을 이용해 석면 해체ㆍ제거 작업을 진행하고 있다.

연도별 석면 제거 실적을 보면 ▲2016년 574교 ▲2017년 395교 ▲2018년 153교 ▲2019년 299교 ▲2020년 193교 등이다.

경기교육청은 앞서 24일 군포 흥진초등학교와 흥진중학교 현장점검을 끝으로 2020학년도 석면 해체ㆍ제거 작업이 이뤄진 193개 학교 현장점검을 마쳤다.

김이두 경기교육청 시설과장은 "경기교육청의'학교석면 현장대응 4단계 집중지원'을 통해 코로나19 속 어려운 여건과 석면감리인제도 변경에 따른 감리인 수급 부족 상황에도 석면 해체ㆍ제거 작업을 안정적으로 진행할 수 있었다"며 "앞으로도 학교 현장과 소통하며 안전하게 석면 해체ㆍ제거 작업을 해나가겠다"고 밝혔다.

경기교육청은 올해 학교 석면 해체ㆍ제거를 위해 250억원의 예산을 편성했다.

