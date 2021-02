최강욱 열린민주당 대표가 23일 서울 여의도 이룸센터에서 열린 수사-기소 완전 분리를 위한 중대범죄수사청 설치 입법 공청회에 참석, 발언을 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.