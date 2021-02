장애학생도 2.5단계까지 등교수업…추가인력 지원

지역 감염 추이 고려해 등교 운영

3단계부터 1:1 대면교육 가능

특수학교에 긴급돌봄 지원키로

[아시아경제 한진주 기자] 3월 새학기부터 장애학생들도 거리두기 2.5단계까지는 매일 등교하게 된다.

23일 교육부는 '2021년 새학기 장애학생 교육지원 방안'을 발표했다. 지난달 발표한 2021년 학사 운영 지원 방안의 후속 조치로 특수학교와 일반학교 특수학급 등교수업 원칙과 지원 방안을 담았다.

올해 특수학교·특수학급은 사회적 거리두기 2.5단계까지 등교를 원칙으로 하되 지역별 감염 추이나 학교의 여건을 고려해 운영할 수 있다. 3단계에서는 장애학생 맞춤형 교육 지원을 위해 1대1이나 1대2 대면교육을 실시할 수 있다. 기저질환 등으로 등교수업을 희망하지 않거나 참여가 불가능할 때는 학습꾸러미 등 대체학습자료를 제공받을 수 있다.

교육부는 특수학급의 안정적 학사운영과 통합교육 내실화를 위해 초등학교 특수학급에 한시적으로 추가 인력 374명을 지원한다. 대학과 연계해 700여명의 예비 특수교사를 유치원과 초·중·고 특수학급의 교육활동을 지원한다.

장애학생들도 접근할 수 있는 원격교육 플랫폼을 구축하고 학습자료도 개발한다. 스위치나 스캐닝 등 보조기기나 대체텍스트·실시간 자막 지원, 즘성재생 속도제어 등의 서비스가 제공되는 환경을 구현한다. 인공지능(AI) 기반 음성인식 자막지원 프로그램과 특수학교 체험교실(30개교), 체험버스(2대)도 운영한다.

장애학생의 상황이나 학교 특성에 맞는 돌봄과 방역을 지원한다. 특수학교는 돌봄이 필요한 모든 학생에게 긴급돌봄을 지원한다. 특수학급에도 돌봄 참여 지원 인력을 확대하고 지역사회 방과후활동 제공기관 등과 연계해 운영한다. 새학기 방역관리를 위해 2주간 특별점검 기간을 운영할 예정이다. 코로나19로 부적응을 겪는 학생들을 위한 행동중재지원센터 5개소를 구축하고 가정과 연계한 행동중재 프로그램도 지원한다.

전진석 교육부 학생지원국장은 "교육부는 우리 학생들이 매일 안전하게 등교할 수 있도록 시도교육청과 협력해 새 학기 준비에 만전을 기하며 촘촘하게 지원해나가겠다"고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr