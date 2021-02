김충섭 김천시장, '대한민국 사회발전' 지방자치행정부문 '대상' 수상

㈔한국신문방송인클럽 주최 부문별 공로자 시상

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북 김천시는 김충섭 시장<사진>이 ㈔한국신문방송인클럽이 주최한 '2020 대한민국사회발전대상' 지방자치행정부문에서 대상을 수상했다고 23일 밝혔다.

대한민국 사회발전대상은 각 분야에서 묵묵히 사회발전에 중추적 역할이나 공로를 세운 인물, 기업(기관), 단체들을 부문별로 선정해 언론인들이 수여하는 권위 있는 상이다.

김충섭 시장은 민선 7기 시장으로 취임한 뒤 '시민 모두가 행복한 김천'이라는 슬로건 아래 해피투게더 김천운동, 김천1 일반산업단지 3단계의 성공적인 추진 등 지역발전에 기여한 공로를 인정받았다.

당초 시상식은 지난해말 한국언론재단에서 진행될 예정이었으나, 코로나19에 따른 정부의 수도권 5인 이상 집합금지 명령에 따라 취소됐다. 한국신문방송인클럽 이사장과 임원진들은 최근 김천시청에 직접 찾아와 상장을 전달했다.

김충섭 시장은 "귀한 상을 주셔서 감사하다. 앞으로도 시민들이 모두 행복한 도시를 만들기 위해 최선을 다하겠다"는 수상소감을 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr