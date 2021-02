지누스, 코퍼 하이브리드 매트리스 등 신제품 6종 출시

코퍼 하이브리드 매트리스, 세계 최대 검사기관 인터텍(Intertek) 통해 96% 항균 효과 입증

[아시아경제 김종화 기자]글로벌 가구 브랜드 지누스가 다가오는 봄을 맞아 쾌적한 수면환경 조성을 위한 신제품 매트리스 6종을 출시한다.

새로 출시하는 제품은 코퍼 하이브리드 매트리스, 뉴레스트 메모리폼 매트리스, 베이직 하이브리드 매트리스, 차콜 메모리폼 매트리스, 컴포트 럭스 하이브리드 매트리스, 컴포트 서포트 하이브리드 매트리스 등 6종이다.

특히 코퍼 하이브리드 매트리스는 구리 추출물을 함유한 코퍼 메모리폼을 적용해 세계 최대 시험 검사기관인 인터텍(Intertek)으로부터 96% 항균 효과를 입증 받은 기능성 매트리스다.

또한 온도에 따라 능동적으로 변화하는 어댑티브 패브릭은 온도가 높아지면 섬유가 수축해 열을 밖으로 분출하고 온도가 낮아지면 열기를 섬유 안에 가둬 수면환경을 더욱 쾌적하게 유지해준다.

매트리스 하부에는 700여개의 아이코일 포켓 스프링과 스프링을 감싸는 프리미엄급 인케이스드 폼으로 구성됐다. 탁월한 내구성을 자랑하는 고밀도 폼이 포켓 스프링의 4면과 상, 하단 면을 빈틈없이 감싸 안아 단단하게 지지해주며, 어느 위치에서도 편안하고 넓은 수면 면적을 제공한다.

지누스 관계자는 “최근 안전에 대한 관심이 높아지면서 검증된 기능성 소재와 쾌적하고 청량감 있는 수면환경을 원하는 소비자가 늘어나고 있다”며 “앞으로도 다양한 소비자의 의견을 파악해 만족도 높은 신제품 출시를 위해 노력하고 글로벌 가구 브랜드로서 합리적인 가격대의 품질 좋은 제품들을 연이어 선보일 것”이라고 전했다.

