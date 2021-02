CJ올리브영, 바이오힐 보 론칭…고기능성 스킨케어 시장 공략

[아시아경제 임춘한 기자] CJ올리브영은 23일 고기능성 안티에이징 더마 스킨케어 브랜드 ‘바이오힐 보(BIOHEAL BOH)’를 공식 론칭한다고 밝혔다. 지난 2013년부터 운영해 온 자체 브랜드 보타닉힐 보를 7년여 만에 새 단장한 것이다.

바이오힐 보는 성분 전문성을 한층 업그레이드한 브랜드로 재탄생했다. 탄력케어를 위한 프로바이오덤부터 피부 장벽 강화를 돕는 판테놀, 피부 수분과 톤 관리를 위한 비타민까지 올리브영 핵심 타깃인 2030 세대에게 각광받는 3대 대표 성분을 중심으로 상품군을 재편했다.

올리브영은 다음달 1일부터 본격적으로 전국 매장과 공식 온라인몰에서 바이오힐 보 대표 제품인 프로바이오덤 리프팅 크림을 비롯한 15개 제품을 새로운 패키지 디자인과 함께 선보인다.

올리브영 관계자는 “각종 피부 고민과 안티에이징에 대한 전문적인 솔루션을 제안하는 바이오힐 보 리뉴얼 론칭을 통해 자체 브랜드의 차별화 경쟁력을 확대하고 스킨케어 시장을 지속적으로 선도해 나갈 계획”이라며 “새로워진 바이오힐 보가 선보이는 고기능성 스킨케어를 통해 건강한 아름다움을 만나보시길 바란다”고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr