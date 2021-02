유진그룹 계열 동양, ISO 45001·14001 인증 동시 획득

기업 신뢰도 향상 및 수주 경쟁력 강화에도 기대

[아시아경제 김종화 기자]유진그룹(회장 유경선) 계열인 동양(대표이사 정진학)이 산업안전과 환경경영을 위한 국제표준 인증을 동시에 획득했다고 23일 밝혔다.

동양 플랜트사업본부 예산공장은 최근 한국표준협회(KSA)로부터 제품 생산의 전 공정에 대해 안전보건경영시스템 국제표준인 'ISO 45001' 인증과 환경경영시스템 국제표준인 'ISO 14001' 인증을 동시에 획득했다.

동양은 전사적 안전경영을 통해 글로벌 경쟁력을 확보하고 환경경영으로 미래 지속가능한 기업으로 도약하기 위해 지난 2019년부터 ISO 45001과 14001 인증을 본격적으로 추진해 왔다.

이번에 동양이 취득한 'ISO 45001'은 사업장의 안전보건관리에 대한 국제표준으로 산업현장에서 발생할 수 있는 각종 위험을 예방하기 위한 인증이다. 인증을 취득한 사업장은 재해 및 작업손실률 감소, 작업장 환경개선에 따른 불량률 감소 등의 효과를 기대할 수 있다.

'ISO 14001'은 경영활동이 환경에 미치는 영향을 효율적으로 관리할 수 있도록 체계적인 시스템을 갖춘 기업에게 부여하는 국제표준 인증이다. 기업은 ISO 14001 도입을 통해 환경과 관련된 법규 준수 및 사고예방을 효율적으로 관리할 수 있어 경제적 효과와 함께 기업 이미지 제고 효과도 얻을 수 있다.

동양 플랜트사업본부는 이번 인증에 앞서 1994년에는 지속적인 품질 관리를 통한 품질경영을 인정받아 ISO 9001 인증을 취득한 바 있으며, 체계적인 관리를 통해 현재까지 인증을 유지하고 있다.

동양은 IS0 9001 인증과 함께 이번 IS0 45001·14001 인증 보유로 기업 신뢰도는 물론 향후 수주 경쟁력 강화에도 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

동양 관계자는 "기업의 지속가능한 성장을 위해서는 안전과 친환경경영에 대한 기업문화 정착이 필수적"이라면서 "이번 인증 획득을 계기로 안전하고 친환경적인 근무환경과 생산성 높은 공장을 만들기 위해 지속적인 관심과 지원을 아끼지 않을 계획"이라고 말했다.

