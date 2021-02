스타벅스, 아름다운재단과 함께 '청년 자립' 돕는 지원사업 전개

[아시아경제 이승진 기자] 스타벅스커피 코리아가 아름다운재단과 함께 ‘2021 청년 자립정착꿈 지원사업’에 참여할 보호종료청년을 오는 3월 12일까지 모집한다.

스타벅스는 올해 3억원의 기금을 조성해 아름다운재단에 전달하고 대학에 다니지 않거나 일용직, 비정규직 취업으로 생활중인 또는 취업을 준비중인 보호종료청년을 대상으로 자립정착금을 지원한다. 아울러 다양한 자기계발 기회를 제공해 이들의 안정적인 사회 진출을 도울 계획이다.

스타벅스는 ‘청년자립정착꿈 지원사업’을 통해 단순히 일회성 지원에 그치지 않고 청년들이 스스로 적성을 찾고 사회 경험을 쌓아 실질적인 자립 역량을 키울 수 있도록 다양한 지원사업을 확대 운영해나갈 방침이다.

이에 따라, 서류와 면접 등의 전형을 거쳐 최종 선발된 청년에게는 1년간 최대 500만원의 자립정착금이 교육 및 진로활동 보조비 등으로 지원되며, 올해부터는 심사를 통해 기존 참여자 중에서 연속 지원 대상자를 선발하고 1년의 추가 지원도 진행할 예정이다.

매달 진행되는 문화 체험, 취업 특강, 진로적성검사 등 자립 역량 강화 교육 및 네트워크 활동 참여 기회도 제공된다. 또한 스타벅스와 협력관계인 한양사이버대학 장학 프로그램 혜택과 함께 스타벅스 바리스타 교육 등에 참여할 수 있는 다양한 교육 기회를 제공한다.

지원대상은 전국 아동복지시설 및 가정위탁 보호 종료 후 대학에 진학하지 않았거나 정규직 직업을 갖고 있지 않은 만 19세부터 24세 이하의 청년으로, 지원방법은 아름다운재단 홈페이지와 한국사회복지관협회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

한편, 스타벅스는 지난해 '비 더 브라이트스 스타(Be the Brightest Stars)' 캠페인을 통해 총 2억5000만원의 기금을 적립해 ‘청년자립꿈 지원사업’을 처음 전개했다. 이를 통해 총 25명의 보호종료청년들이 자립정착금을 지원받았으며 법률 지식 특강, 자존감 고취 강의 등 자립 준비에 필요한 다양한 프로그램에 참여한 바 있다.

