접종률 50% 이스라엘 "신규확진 90%는 영국발 변이"

코로나19 백신 접종률이 50%에 육박하는 이스라엘에서 최근 신규확진의 90%가 영국발 변이 바이러스에 의한 것이라고 방역 당국이 밝혔다.

22일(현지시간) 현지 매체 하레츠에 따르면 이스라엘 코로나19 방역 책임자인 나흐만 아쉬 교수는 전날 보건부 관리 대상 브리핑에서 "코로나19 일일 신규감염자의 90%는 영국발 변이의 결과"라고 말했다.

그는 "코로나 바이러스는 아직 우리를 지나치지 않았다"며 "비록 확진자 수가 줄어드는 추세지만 여전히 높은 수준"이라고 덧붙였다.

최근 이스라엘의 신규 확진자는 3000명선으로 3차 유행이 정점에 달했던 지난달 중순 1만 명 선의 3분의 1 수준까지 가파르게 떨어졌다.

그러나 접종률이 상대적으로 낮은 젊은 층을 중심으로 영국발 변이 바이러스에 의한 감염자와 중증환자 발생은 계속되고 있다.

옥스퍼드 대학이 운영하는 통계사이트 아워월드인데이터에 따르면 이스라엘의 현재 연령대별 신규확진자 비중은 1∼19세 비중이 가장 높고, 20∼29세, 40∼59세, 80대 이상, 60∼79세 순이었다.

지난해 12월19일부터 화이자-바이오엔테크 백신으로 접종을 시작한 이스라엘에서는 그동안 전체 인구(930만 명)의 약 47%에 달하는 436만 명이 1차 접종을 마쳤다. 2차 접종까지 마친 인원은 299만여 명으로 32% 선이다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr