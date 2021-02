[아시아경제 김봉주 기자] 대한국토·도시계획학회(회장 김현수)는 24일 오후3시 '국토의 균형발전을 위한 행정구역 통합과 메가시티 구상'을 주제로 정책세미나를 연다.

지방대도시권을 중심으로 추진 중인 메가시티 구상을 이해하고 과제를 도출하는 이 자리에서 마강래 중앙대 교수, 남종석 경남연구원 연구위원, 최재원 대구경북연구원 연구위원, 노경수 광주도시공사 사장이 각각 발제한다.

이어 허재완 중앙대 명예교수의 사회로 권일 교통대 교수, 민성희 국토연구원 연구위원, 유정복 교통연구원 부원장, 이상호 산업연구원 연구위원, 조상준 국가균형발전위원회 광역정책과장의 토론이 이어진다. 세미나는 도시TV로 실시간 중계된다.

