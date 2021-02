광주·전남 시민단체들 “나주 환경미화원 채용비리 의혹, 엄정 수사” 촉구

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주·전남 시민단체가 나주시의 환경미화원 채용 비리 의혹과 관련, 전남경찰청에 신속하고 엄정한 수사를 촉구하고 나섰다.

광주경제정의실천시민연합과 전남시민단체연대회의 등 광주·전남 5개 단체는 22일 성명을 통해 “나주시 환경미화원 채용 비리와 더불어 항간에 떠도는 각종 인사 비리 소문의 실체에 대해 철저하게 수사해 줄 것”을 전남경찰청에 요구했다.

이들 단체는 “나주시 환경미화원 채용 비리 관련 수사는 나주시의회 모 의원이 지난해 본회의에서 5분 발언을 통해 채용과정에서 면접점수조작과 금품제공 의혹이 있다고 주장한데서 비롯됐다”면서 “나주시는 이러한 의혹에 대해 반박 성명서를 발표하고 해당 의혹을 제기한 의원실을 항의 방문했으며, 상대방을 고소하기도 했다”고 지적했다.

그러면서 “나주시 고위직 공무원들이 시의원의 본회의 5분 발언을 문제삼아 검찰에 고발한 것은 1991년 기초의회 제도 도입 이후 처음 있는 일”이라며 “지난 30년간 축적해 온 우리나라 지방자치의 근간을 무너뜨리는 심각한 사안”이라고 강조했다.

이어 “나주시는 제기된 의혹에 대해 관련 자료를 투명하게 공개하고 의혹을 해소하면 될 일을 ‘수사 중’이라는 이유로 관련 내용을 밝힐 수 없다고 반복하고 있다”며 “모든 수사자료가 수사기관에 제출돼 있어 공개할 자료가 없다는 주장을 지난 6월 동안 하고 있는데 납득하기 어렵다”고 했다.

채용 비리 의혹과 관련해 오주섭 광주경실련 사무처장은 “국민권익위원회의 지방자치단체에 대한 청렴도 평가에서 광주·전남 지역은 매년 전국에서 가장 낮은 등급의 평가를 받아왔다”면서 “부정부패 척결이야말로 우리 지역이 해결해야 할 중요한 과제 중 하나이며, 특히 청년 일자리 채용과정에서 공공부문의 부정과 비리가 있었다면 일벌백계의 자세로 엄히 다스려야 한다”고 주장했다.

김태성 전남시민단체연대회의 사무처장은 “지난 연말 응시자 중 한 명이 청와대 국민청원을 올렸는데도 전남경찰청의 수사가 지지부진하고 있어 무엇보다도 신속한 수사 마무리가 절실하다”고 했다.

한편 지난해 4월 나주시 환경미화원 채용 모집에는 113명이 응시했으며, 그해 6월 1차 서류심사(10점)와 2차 체력장(45점) 심사를 통해 27명이 선발됐다. 마지막 관문인 3차 면접(45점)에서는 최종 10명이 합격했다.

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr